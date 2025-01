Cultura, conferenze e testimonianze in tutta la provincia

Giornata della Memoria: gli appuntamenti di oggi nel Reggiano. A Correggio apre il cimitero ebraico (tel. 0522-691806) e alle 18 a palazzo dei Principi incontro "La Shoah raccontata dal cinema", con Carlo Saletti; alle 20,30 al teatro Asioli "Quanto resta della notte? La Memoria, sentinella della pace", incontro con Anna Foa (storica dell’ebraismo) in dialogo con lo scrittore Michele Serra, a cura di Primo Piano (ingresso gratuito con prenotazione allo 0522-637813).

Oggi alle 17 alla sede universitaria di viale Timavo 93 a Reggio si svolge "Per non dimenticare: parole, musica e immagini", con intervento di esperti e studiosi dell’ateneo; ingresso libero. Alle 21 al cinema Rosebud a Reggio la proiezione del film "La zona di interesse", che narra la vita del comandante di Auschwitz e di sua moglie nei pressi del campo di concentramento.

Alle 21 alla biblioteca teologica di piazza Vallisneri a Reggio la presentazione del libro "Oskar Schindler. Vita del nazista che salvò gli ebrei" di Francesco Cosi e Alessandra Repossi; ingresso libero. Alle 21 al teatro di Cadelbosco Sopra la proiezione del film "One Life" di James Hawes. Alla sala consiliare della Rocca, a Castelnovo Sotto, alle 21 l’incontro "Coltivare la memoria" con Siva Rottenstreich, figlia di Salomon Rottenstreich, arrivato in Italia negli anni Trenta e rinchiuso in un campo di concentramento.

a.le.