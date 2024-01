Cultura contro il degrado: "Faremo la nostra parte. Il Valli può aprirsi di più. Anche a chi bivacca"

Paolo Cantù, direttore de i Teatri, il caos sotto l’Isolato San Rocco la notte di Capodanno ha riportato all’attenzione la situazione di degrado attorno al Valli.

"All’interno del Municipale non abbiamo mai avuto problemi particolari o situazioni spiacevoli. Abbiamo registrato qualche utente che manifestava sentimenti di insicurezza all’esterno, questo sì. La situazione fuori, in piazza, è nota, ma per me – che vengo da Milano e ho forse una percezione ‘sfasata’ – la ritengo gestibilissima".

Dunque non serve l’esercito come qualcuno invoca?

"Ma assolutamente no. Certo, serve più attenzione. Non entro nel merito dell’ordine pubblico e della sicurezza, perché non spetta a me. Però più che la presenza delle forze dell’ordine contro le quali ovviamente non ho nulla, sono per una piazza che viva maggiormente".

La zona è poco vissuta secondo lei?

"Beh devo dire una cosa: uscendo dal teatro dopo gli spettacoli, trovare un bar aperto è difficile. Credo che ognuno debba fare la propria parte. Noi che facciamo un lavoro che ha a che fare con la cultura, l’intrattenimento del pubblico, il racconto di una comunità e dei suoi valori, siamo pronti a fare la nostra. Tutti i luoghi di una città vanno socialmente presidiati perché solo così automaticamente diventano più sicuri e meno soggetti ad episodi come quelli di Capodanno".

Come farlo?

"È chiaro che serve agire per tempo. Occorre lavoro, investimenti e sinergia tra attività sociali e commerciali. Noi siamo disposti a sederci attorno a un tavolo con tutti".

Quale potrebbe essere il vostro ruolo e contributo?

"Questi spazi vanno anche raccontati meglio. Siamo nella piazza della cultura di Reggio. Perché è incastonata fra tre teatri, dei giardini meravigliosi, i Musei, l’università, la Galleria Parmeggiani e lo Spazio Gerra. Dobbiamo far sì che possano essere più gradevolmente vissuti da tutta la comunità".

La provoco: anche da chi bivacca o ‘occupa’ i gradoni di un luogo culturale sacro come il Valli?

"Perché no? A metà degli anni ‘90 a Lione accadde qualcosa di meraviglioso. Davanti al teatro c’erano dei ragazzi che ballavano hip-hop. A loro sono state aperte le porte e da lì è nata la rivoluzione artistica francese che ha portato quel ballo a diventare oggi danza contemporanea".

È una sfida?

"Sì, la nostra sfida più grande è quella di aprirci e avvicinarci alle nuove generazioni, a tutta la comunità. Non è facile, ma è nostro compito – così come di tutte le istituzioni – trovare il modo di parlare a tutti e di far capire cos’è questo luogo. Anche a chi bivacca. Il teatro a Reggio deve diventare o tornare ad essere di tutti. Questo è l’antidoto più grande contro il degrado".