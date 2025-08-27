"Cultura e coltura hanno la stessa radice"

"La coltivazione è, per me, espressione della pace. Non si può coltivare se non si è in pace. Se si è in guerra si tradisce la coltura negando il cibo alla popolazione civile". Così Albertina Soliani, presidente dell’istituto Cervi, al taglio del nastro della XVII edizione della scuola di Paesaggio ‘Emilio Sereni’, quest’anno intitolata “Paesaggi colturali”.

"Con questa edizione – aggiunge Soliani – l’istituto Cervi sostiene la Global Sumud Flotilla, che il 31 agosto partirà dalla Spagna. È una flotta internazionale di centinaia di imbarcazioni di ogni parte del mondo che ha l’obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza, così come sostiene la Marcia Pace a Perugia di Assisi, il 12 ottobre".

Alla presentazione dell’iniziativa, all’Istituto Cervi, hanno preso parte anche Francesca Bedogni (vicepresidente Provincia), Daniele Finucci (sindaco Gattatico), Cristiano Fini (presidente Cia–Agricoltori Italiani) e Massimo Montanari (Unibo).

Alessio Mammi, assessore regionale all’agricoltura, osserva: "Partecipo ogni anno alla Scuola di Paesaggio perché è un luogo di cultura, sapere e formazione con interventi di altissimo livello, utili anche dal punto di vista agricolo e agroalimentare, che porto in Regione. Il paesaggio è presidio dell’ambiente e del territorio, patrimonio comune con un valore profondamente democratico, da salvaguardare e valorizzare. Ha ricadute fondamentali sul turismo, in particolare sull’enoturismo, sempre più legato al territorio reggiano. Qui la cultura del paesaggio si intreccia con la produzione del Parmigiano Reggiano e dei prati stabili della Val d’Enza, straordinario esempio di biodiversità. La loro tutela ha un valore ambientale, storico e attuale, perché da questa gestione deriva un prodotto d’eccellenza che genera quasi tre miliardi di valore economico. Noi dobbiamo puntare sulla qualità".

Non solo, Mammi si sofferma sulla Pac (Politica agricola comune) europea. E fa notare: "Rischiamo di perdere questa importante prima politica agricola comune. La proposta della Commissione europea va rivista, occorre attuare strategie politiche sovranazionali".

Il direttore della scuola, Rossano Pazzagli, spiega: "Coltura e cultura hanno la stessa radice, dalla coltura nasce il cibo e il paesaggio che diventa patrimonio, quindi cultura. l’Italia mostra una pluralità enorme di situazioni che derivano dai sistemi agrari e contrassegnano la nostra agricoltura e la Penisola dal Nord al Sud, per esempio: le terrazze penisola sorrentina a quelle delle Cinque Terre, dove si coltivavano le viti, la Pianura Padana con la sua piantata con olmi, aceri, con le viti che vi si arrampicavano sopra, sono la dimostrazione di agricoltura che produce cibo e paesaggio e quest’ultimo diventa patrimonio".