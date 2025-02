Cultura, il super consulente. Un incarico diretto a Piergiorgio Paterlini. Percepirà 110mila euro

C’è chi lo chiama ‘super consulente’ o ‘super collaboratore’, ma anche chi lo definisce ‘l’assessore ombra’. Nel backstage dei servizi culturali del Comune di Reggio – si fa per dire, visto che in realtà è in prima linea e sotto le luci dei riflettori – c’è Piergiorgio Paterlini, 70 anni, scrittore e giornalista in pensione (noto per aver fondato con Michele Serra e Andrea Aloi, il giornale satirico Cuore).

E ora è noto anche il suo compenso: 110mila euro lordi per il biennio 2025-2026 più altri 5mila percepiti nel 2024 per alcuni progetti, tra cui Welcome Stories (una serie di autori ospitati negli alberghi della città, chiamati poi a scrivere e pubblicare un breve racconto su Reggio), come si legge nell’incarico conferito dal Comune con una determina firmata il 29 novembre scorso dal dirigente Massimo Magnani.

Quest’ultimo, lo stesso Paterlini, il capo di gabinetto Marco Pedroni (anch’egli pensionato dopo l’esperienza al vertice di Coop Italia) e la direttrice generale Francesca Mattioli – uscita dalla scuola di alta specializzazione dirigenziale di Mauro Bonaretti – sono tra le figure di spicco all’interno dell’era Marco Massari. A volere fortemente Paterlini al fianco dell’assessore alla cultura Marco Mietto sarebbe stato infatti proprio il sindaco.

Giusto per dare le proporzioni: il ‘bandone’ per la cultura sotto l’Amministrazione Vecchi cubava per 120-140mila euro annui, elargiti a tutte le associazioni. E l’ex assessora alla cultura Annalisa Rabitti (nell’attuale giunta ha la delega alle politiche sociali) non aveva una figura forte che l’affiancasse come oggi ha l’assessore Mietto.

"Reggio vuole che cultura ricopra un ruolo sempre più importante e trasversale", si legge nelle linee programmatiche di mandato, riportate anche nei documenti dell’incarico conferito in modalità diretta (senza dunque passare da un bando) a Paterlini. Le aspettative, dunque, sono alte.

Tutto ruota attorno al progetto dal titolo ‘Lo spirito del tempo’, concept ideato dallo stesso giornalista-scrittore e con alte ispirazioni che spaziano tra Herder, Goethe ed Hegel.

"Un cartellone di eventi pluriennali a carattere nazionale, composto non da mega festival, ma da ‘residenze’, ospitando con cadenza regolare artisti e scrittori da concentrare su tutto l’arco dell’anno". E soprattutto una "casa della cultura, un unico luogo dove gli ospiti possano abitare, lavorare, dialogare e incontrare i cittadini", un po’ sulla falsariga della Corte Ospitale di Rubiera.

Paterlini, da noi contattato ieri, preferisce "approfondire i dettagli prossimamente, dato che in questi giorni sono in programma incontri importanti" per definire il maxi-progetto innovativo.

Così come preferisce non rispondere ("dovete chiederlo al Comune") ai malumori sorti in città, e tra le fila degli stessi dem, dopo l’annuncio della nomina di ‘Confiteor’, l’ultimo libro scritto proprio da Paterlini, tra gli oltre 400 in lizza per entrare nei 12 finalisti del ‘Premio Strega’ a giugno. Polemiche scaturite certamente non dalla nomina in sé, ma dalla diffusione attraverso i canali ufficiali del municipio di un comunicato in cui il Comune stesso si congratula con l’autore, e di fatto pubblicizza l’opera letteraria, con tanto di dichiarazioni di Paterlini, che però allo stesso tempo ha un ruolo ’pubblico’ retribuito.

"Allora il Comune dovrebbe congratularsi con tutti i reggiani che vincono un premio", tra i commenti più gettonati sui social.

La scorsa settimana lo stesso libro ’Confiteor’ (edito da Edizioni Piemme) è stato presentato da Paterlini, su invito del caffè letterario Binario49, nello spazio di proprietà del Comune.