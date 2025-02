Cultura, sviluppo e commercio. Un bando per nuove iniziative

Il Comune di Rubiera promuove una ricerca conoscitiva per individuare proposte di promozione commerciale e territoriale, artistico-culturale, di spettacolo e intrattenimento. Le iniziative potranno essere realizzate nel periodo da marzo a giugno, da luglio a novembre e a dicembre 2025 per le festività natalizie. E’ possibile aderire a un avviso pubblico del Comune con funzione di consultazione per individuare soggetti interessati a presentare proposte progettuali per la concretizzazione delle attività richieste. Un bando finalizzato "esclusivamente – spiegano dal Comune – alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di promotori potenzialmente interessati".

Il sindaco Emanuele Cavallaro ha lanciato un appello ai cittadini per chiedere la loro collaborazione: "Avete una idea per un’iniziativa culturale, commerciale o sportiva che pensate sarebbe bello portare a Rubiera? E’ giunto il momento di presentarla. Il Comune ha infatti emanato una ‘call’ a cui è possibile partecipare. Le idee migliori saranno selezionate e messe in campo dopo le opportune valutazioni tecniche e di budget". Il bando vuole garantire un lavoro preparatorio tempestivo e trasparente. "Siamo certi che, per quest’anno, arriveranno molte e bellissime proposte", osserva Cavallaro. Sono ammessi alla presentazione delle proposte associazioni-organizzazioni del volontariato e similari, associazioni di categoria e quelle riconosciute con personalità giuridica, società anche in forma cooperativa, ditte individuali, gruppi spontanei di cittadini.

m. b.