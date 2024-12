Cumuli di rifiuti lasciati in strada

Un grosso cumulo di rifiuti è stato abbandonato nei giorni scorsi davanti all’ingresso dell’isola ecologica di viale Castagnoli, nel centro di Guastalla. Si tratta di scarti probabilmente derivati da ristrutturazione edilizia, con macerie varie, inerti, pezzi di arredo, fino a una carrozzina e scatole. Il materiale è stato abbandonato praticamente a ridosso della strada, in un’area in cui è vietato il deposito di rifiuti. Gli operatori di Sabar hanno già provveduto a ripulire la zona per poi smaltire correttamente gli scarti. Ma sono in corso controlli, anche con immagini della videosorveglianza della zona, per poter identificare gli autori dell’abbandono di rifiuti, che rischia una salata sanzione amministrativa. Non è infatti regolare abbandonare scarti in tal modo, anche se ci si trova vicino a un’isola ecologica.