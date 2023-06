Cuochi per aiutare i compagni

Da domani a domenica torna a Correggio la fiera di San Quirino, con un ricco programma. E non mancano gli appuntamenti benefici. Da segnalare lo stand dell’istituto scolastico San Tomaso, in piazza Carducci, con piatti golosi (tortelli, carne alla brace, arrosticini, dolci) anche da asporto dalle 18 alle 23 (domenica anche dalle 12 alle 15), con il ricavato destinato a borse di studio per ragazzi iscritti alla scuola San Tomaso. Dunque, gli studenti che si impegnano per aiutare, anche economicamente, loro coetanei che hanno bisogno di aiuto. Inoltre la Fondazione Bellelli-Contarelli ha istituito un fondo per famiglie che, nonostante problemi economici e disagi sociale, intendano investire nella migliore istruzione per i propri figli, scegliendo per loro le scuole San Tomaso. E’ aperto il bando, con domande da presentare entro il 20 settembre 2023.