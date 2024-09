"Cuoco in tutto il mondo: ora cambio vita"

Chi non sogna di fare un lavoro che permetta di viaggiare in tutto il mondo e vedere non solo l’Europa, ma anche Zanzibar, Baleari, Brasile o Sud Africa? Poi, però, può capitare di non avere abbastanza tempo da dedicare alla famiglia. Allora, a volte, è necessario un cambio drastico, come la scelta che ha fatto Jody Meglioli, classe ’79, nato a Scandiano e per tanti anni residente prima a Carpineti e poi a Costa de’ Grassi (Castelnovo Monti), sposato con Silvia Trotta, 32 anni, e con due figlie, Marysol, 17, e Coraline, 9. Dopo aver lavorato per 31 anni come chef e aver viaggiato, per lavoro, in tutto il mondo, dall’Europa al Brasile al Sud Africa, ha deciso di tornare a casa e fermarsi in Appennino, cambiando completamente vita. "Tra le condizioni per accettare un lavoro come chef all’estero – spiega – indicavo la mia famiglia al seguito, ma è diventato sempre più complicato spostare le mie figlie. Quando la più piccola, che a 2 anni aveva già fatto quattro voli intercontinentali, si è avvicinata all’età per iniziare le elementari, ho deciso di fermarmi. Sono molto legato alla montagna, mia mamma, mio papà e i miei parenti vivono nell’Appennino reggiano. Io ho comprato casa a Sestola (MO) e ho trovato lavoro come operaio. Ora sto cercando di ‘trovare la mia quadra’, un mestiere che mi possa soddisfare, più attinente alle mie competenze, senza impegnarmi però 16 o 17 ore al giorno". Una nuova vita che ha permesso a Jody di avere anche più tempo per coltivare le altre sue passioni. Instancabile, creativo, vulcanico, eclettico, i suoi talenti, infatti, spaziano dalla cucina alla scrittura, dal design alla musica. Ha scritto diversi libri e alcuni manuali e ha fondato una libreria online, "WaxNecrBooks", dove si possono trovare libri tradizionali, notebook, planner, agende e libri da colorare. "Sono sempre stato appassionato di libri – racconta –, ho una biblioteca di più di 800 volumi, tutti già letti, edizioni limitate e deluxe. Il primo libro che ho scritto è un horror, ‘Resuscitavano e basta’, nel 2007, il secondo un giallo noire, ‘Senza movente’, poi molti altri, di genere tra horror, giallo noire e fantasy. Ho pubblicato anche tre manuali: ‘Magical Crystals’, ‘Magical Wiccan’ e ‘Magical Tarot’", tutti disponibili su Amazon. L’ultimo libro, uscito da poco, s’intitola ‘I custodi della fede: leggende di santi, miti e reliquie’. Ora ne sto scrivendo altri due: una raccolta di racconti horror ispirati a fatti realmente accaduti, e poi dal luogo dove sono andato in vacanza, la Foresta Umbra in Puglia, ho tratto ispirazione per un racconto di mistero". Non mancano due libri per bambini e adolescenti: "La storia e le avventure di Noemi & Squitty", da un’idea venuta alla figlia Coraline, e "Le avventure di Galen Starfinder e Nanobyte", di cui Jody ha realizzato anche le illustrazioni. Tra una cosa e l’altra, Jody trova il tempo anche per la musica e di recente è stato accreditato come autore su Spotify e YouTube Music con il nickname di "WaxNecronos". "Avendo fatto il cuoco sono abituato a dormire molto poco – precisa –. Suono il pianoforte e sto imparando la chitarra, poi nella mia ‘stanza dei giochi’ ho tutti gli strumenti per comporre musica".

Giuliana Sciaboni