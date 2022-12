Cuoco ucciso da un ’pirata’ tra Viadana e Boretto, polizia a caccia di una Bmw di colore bianco

Sono concentrate su una vettura di colore bianco, probabilmente una Bmw serie 1, immatricolata tra il 2011 e 2013, le ricerche del veicolo coinvolto nell’incidente costato la vita a Andrea Lodi Rizzini, il cuoco mantovano di 43 anni, che abitava a Cogozzo, rinvenuto cadavere la mattina di Natale all’imbocco del ponte sul Po, a Viadana. Gli accertamenti dei carabinieri, attraverso il rinvenimento di elementi sul posto e con l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza piazzate tra Boretto e Viadana, sembrano aver imboccato una pista ben precisa. Sono state messe a disposizione anche immagini delle telecamere situate a Boretto gestite dalla polizia locale della Bassa Reggiana. L’auto in questione sarebbe transitata da Boretto verso Viadana poco dopo le 21,30 del 24 dicembre. Su questo veicolo, il cui conducente non si sarebbe fermato dopo l’investimento del pedone, in un tratto di strada non illuminato. Andrea pare fosse di ritorno da Boretto, dove era rimasto in panne con la bicicletta elettrica, dopo aver forato una ruota. Intanto, l’autopsia sembra confermare l’ipotesi dell’incidente stradale, con i traumi compatibili con un investimento. Un trauma tra nuca e collo, dovuto all’impatto con la parte anteriore della vettura, sarebbe stato fatale. Il conducente del veicolo non si è poi fermato a prestare soccorso. Allo stesso conducente conviene costituirsi prima che a lui (o lei) arrivino le indagini delle forze dell’ordine. Sono stati fissati i funerali, annunciati dal parroco, don Andrea Spreafico: "Accoglieremo il feretro in chiesa a Cogozzo alle 9,30 di venerdì 30 dicembre. Alle 10 intoneremo il Rosario, preghiera cara ad Andrea, mentre le esequie inizieranno alle 10,30. Poi il trasferimento a Mantova per la cremazione".

Antonio Lecci