Cuore andaluso e la malia del sassofono: sul palco Antonio Lizana

I concerti del Correggio Jazz, al teatro Asioli, proseguono stasera alle 21 con Antonio Lizana Quintet, che vede in scena Antonio Lizana (voce e sassofono), accompagnato da Daniel Garci´a (pianoforte e cori), Arin Keshishi al basso elettrico, Shayan Fathi alla batteria, El Mawi De Ca´diz a danza e cori.

"Vishuddha" ovvero "Purezza", è l’album con cui Lizana cerca di infondere bellezza in questo mondo, attraverso paesaggi sonori ripescati dalla sua infanzia. Un intento non da poco, degno di un artista unico come Lizana: originario della provincia di Cadice è contemporaneamente cantante di flamenco e sassofonista jazz. Cuore andaluso e anima improvvisatrice.

Lizana guida il pubblico attraverso diversi palos di flamenco, inglobando nella gioiosa e danzante energia della musica spagnola le frastagliate linee tematiche di derivazione afroamericana. Due ambiti musicali diversi diventano un tutt’uno. Con lui troviamo un cast di musicisti capaci di muoversi con altrettanta spontanea disinvoltura tra questi universi paralleli, oltre a El Mawi De Ca´diz, che li traduce in coreografia.

Dalla sua Andalusia Lizana esporta sonorita` moresche e ritmi iberici e gitani in tutto il mondo, collaborando con artisti come gli Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domi´nguez, Alfredo Rodri´guez, Ari Hoenig, Shai Maestro...

Prossimamente in concerto E´mile Parisien e Vincent Peirani duo (28 maggio), David Helbock’s Random/Control feat. Fola Dada (29 maggio), Amaro Freitas (31 maggio), Enrico Rava (26 giugno).

Antonio Lecci