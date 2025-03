Cuore e carattere, vince il Valorugby

RANGERS VICENZA 6 VALORUGBY 11

RANGERS VICENZA: Galliano (69’ Zaridze); Foroncelli, Sanchez-Valarolo, Capraro, Gelos (59’-69’ Franchetti); Carriò, Panunzi; Vunisa; Roura (cap.), Gomez; Nowlan (22’ Eschoyez), Riedo (66’ Bolzon); Avila-Recio (56’ Genovese), Franchetti (56’ Bonan), Zago. N.e.: Morselli, Pozzobon, Filippetto. All.: Minto e McKinley.

VALORUGBY EMILIA: Farolini; Bruno, Majstorovic (47’ Leituala), Bertaccini (cap.), Lazzarin (78’ Bozzoni); Renton, Cuoghi; Ruaro, Sbrocco, Paolucci; Schinchirimini, Pisicchio (53’ Du Preez); Rossi (41’ Favre), Silva (41’ Cruz, 78’ Silva), Diaz (67’ Garziera). N.e.: Esposito, F.Schiabel. All. M.Violi.

Marcatori: 27’ cp Farolini, 36’ cp Carriò; 46’ cp Carriò, 66’ meta Cruz, 70’ cp Farolini.

Arbitro: Bottino, di Cosenza.

Partita dal punteggio serrato, sebbene sostanzialmente condotta dai Diavoli. Bertaccini trova la meta già al 4’ su lancio al piede di Majstorovic, ma l’arbitro Bottino annulla per una trattenuta dello stesso Bertaccini. La regia di Renton e la touche granata sono efficaci, Ruaro brilla nei breakdown; per vedere sbloccarsi il punteggio occorre però aspettare il 28’, quando Farolini, kicker sostituto degli infortunati Ledesma e Pescetto, mette a segno la prima punizione. Il predominio granata non trova adeguato riscontro nel tabellone e all’intervallo si va sul 3-3, dopo un piazzato del mediano Carriò.

A inizio ripresa Violi ripropone la prima linea ormai classica Favre-Cruz-Diaz. I Rangers passano avanti con una nuova punizione: 6-3. Al 51’ Bertaccini sembra andare in meta ma il TMO annulla nuovamente, ancora per infrazione in fase di marcatura. Al 67’ la supremazia reggiana trova finalmente sbocco e ancora una volta in drive o “carrettino”: è Juan Ignacio Cruz, tallonatore 27enne di Tucuman, a concludere a segno l’avanzata dei suoi compagni di mischia. Pochi minuti dopo Farolini perfeziona il sorpasso su calcio piazzato, per il 6-11 finale.

La lotta per le semifinali diviene ora ancor più combattuta, a tre giornate dalla fine: le Fiamme vincono con bonus e appaiano il Valorugby; il Petrarca viene scavalcato da entrambe ma deve ancora giocare il derby di questo pomeriggio.

Serie A Elite, XV giornata: Viadana-Colorno 22-24, Fiamme Oro-Lyons 29-19, Rangers-Valorugby 6-11; oggi ore 14 Mogliano-Lazio, ore 16 Rovigo-Petrarca.

Classifica: Viadana 61 punti, Rovigo 56, Valorugby 48, Fiamme Oro 48; Petrarca 47, Colorno 34, Mogliano 29, Rangers 20, Lyons 19; Lazio 7.

Domenica prossima, alle 12.45, Valorugby-Fiamme Oro Roma al Mirabello.

m.b.