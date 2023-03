Cuore e passione da insegnante, si è spenta a 68 anni la maestra Rita

Arceto piange la scomparsa della maestra Rita Maestri. Aveva 68 anni. L’ex insegnante si è spenta all’ospedale Sant’Orsola di Bologna a causa di una grave malattia scoperta nell’agosto 2020.

Rita Maestri era originaria di Casalgrande e da molti anni viveva ad Arceto. Nella frazione scandianese era molto nota e benvoluta per il suo impegno nel passato per i bambini e le attività scolastiche. Fino al 2018 aveva insegnato, per una ventina di anni, alla scuola primaria di Arceto. In precedenza, prima del trasferimento ad Arceto, aveva operato a lungo nella scuola elementare di Salvaterra.

Le ex colleghe di Arceto ricordano Rita come una "persona molto ottimista, allegra, generosa e disponibile. Ha sempre avuto un ottimo rapporto con i genitori dimostrando grande attenzione nei confronti degli alunni".

Dolore e cordoglio ad Arceto ha subito suscitato la notizia della sua morte. "L’insegnamento era la sua passione e missione – dice la figlia Silvia –. Era una persona positiva e tenace; ha affrontato la sua vita in modo propositivo. Ha sempre cercato di creare un ambiente sereno con le famiglie degli studenti. Coinvolgeva a 360 gradi e ricordo la sua dedizione alla professione di maestra".

I funerali si svolgeranno domani alle 10.30 nella chiesa di Arceto. Al termine della Messa si proseguirà a piedi per il cimitero locale. La camera ardente sarà allestita oggi dalle 11.30 alla casa funeraria della Croce Verde di Reggio. Tanti i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia che chiede non fiori, ma eventuali offerte all’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. La 68enne lascia il marito Fabio Bertolani, le figlie Silvia e Laura, i generi Roberto e Dimitri, i nipoti Alberto e Olivia e gli altri parenti.

Matteo Barca