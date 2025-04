Cuori di terra diventa un libro

Oggi alle 17,30 alla biblioteca Panizzi di Reggio viene presentato il libro che contiene il testo integrale dello spettacolo "Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi" messo in scena ormai da tempo dal Teatro dell’Orsa con Monica Morini e Bernardino Bonzani. Il libro, pubblicato da Corsiero Editore, viene presentato oggi alla Biblioteca Panizzi, domenica 27 aprile alle 17 al bocciodromo di Cavriago, sabato 17 maggio alle 19 al vasto pubblico del noto Salone Internazionale del Libro di Torino. Alla Panizzi i due attori dialogano col critico teatrale Michele Pascarella, con ospite la co-direttrice di Istoreco Gemma Bigi. Mentre lo spettacolo "Cuori di terra" va in scena domani sera alle 21 al teatro di Casalgrande, oltre che il 29 e 30 aprile al teatro La Casa del Popolo di Castello d’Argile, nel Bolognese.