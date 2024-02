’Cuoriconnessi’: contro il cyberbullismo

Negli ultimi anni è cresciuto molto l’impegno della polizia postale per far fronte all’aumentato rischio dovuto al cyberbullismo e a un utilizzo non sempre positivo della rete tecnologica di internet, soprattutto da parte dei giovani. A livello nazionale è avviato un progetto – che coinvolta anche la realtà reggiana – rivolta alle scuole medie e superiori, coinvolgendo anche docenti e genitori. Ieri a Roma è stato presentato il nuovo libro della collana "#cuoriconnessi", alla sua quinta pubblicazione, già scaricabile gratuitamente su cuoriconnessi.it in modalità data free. Il libro in formato cartaceo sarà disponibile dal 12 febbraio, distribuito gratuitamente nelle scuole dai Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della polizia postale e in tutti i punti vendita Unieuro.

È intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in videocollegamento dal Viminale, ricordando la centralità del tema del cyberbullismo e l’importanza di prevenire il fenomeno.