"Cura costante di tutti i problemi"

Sia quando lavorava, sia una volta andato in quiescenza come animatore di uno dei primi gruppi di controllo di vicinato, Adler Landini ha sempre avuto in testa un obiettivo: che i cittadini potessero davvero agire, magari insieme, per il bene della propria comunità. E così, nel 2017, dietro il suo impulso, e quello di altri tre residenti in quel territorio, il Gruppo di Canali è stato tra i primi ad aderire al protocollo d’intesa siglato dal Comune di Reggio e dalla Prefettura. "In origine – spiega lo stesso Landini al Carlino – il gruppo è nato per dare ai cittadini quelle risposte che, l’abolizione delle circoscrizioni, impediva agli stessi di ricevere. Siamo partiti con uno slogan: sicurezza a 360 gradi. Perché i problemi non nascevano solo dai furti nelle case, ma anche dalla staccionata divelta dall’usura, dalle buche in strada".

Un’attività anche faticosa che Landini e gli aderenti al gruppo, cresciuti in modo costante fino ad arrivare ai 165 odierni, hanno sempre portato avanti con grande impegno e non senza soddisfazioni: "Abbiamo visto aumentare la collaborazione e la conoscenza tra persone che prima nemmeno si conoscevano, superando il muro dell’indifferenza reciproca. E ricordo anche il nostro attivarci, durante l’emergenza Covid, per portare i presidi di prevenzione ai residenti". Dopo otto anni di coordinamento, Landini ora passerà la mano: "Presto mi affiancherà un giovane, Paolo Manini, che poi prenderà il mio posto. Spazio alle nuove leve, con l’obiettivo di far crescere il gruppo e consolidare sempre di più le attività".

g. g.