Cura del verde e pulizie La lezione degli studenti

Quando la cura del verde e il rispetto per l’ambiente in generale diventano materia scolastica. A Guastalla, all’istituto Russell, ieri si è svolta una attività di plogging, con pulizia di una vasta area attorno alla scuola di via Sacco e Vanzetti, che ha fatto parte del programma didattico rivolto agli studenti. Non solo attività di volontariato, ma che diventa parte integrante della didattica scolastica, nell’ambito del "monte ore" che consente ai ragazzi di scegliere attività extrascolastica da svolgere durante l’orario di lezione. Dopo il saluto dell’assessore comunale Chiara Lanzoni, gli studenti hanno potuto cimentarsi ieri mattina nella annaffiatura dell’area del parco "Terzo paradiso", che si trova davanti alle scuole superiori a Pieve di Guastalla, oltre al plogging organizzato e coordinato dal gruppo Plogging Guastalla, che da tempo vede i suoi volontari impegnati in operazioni di pulizia di aree pubbliche, oltre che nella segnalazioni di situazioni di criticità per l’ambiente e per la pubblica sicurezza. Gli studenti delle prime e seconde classi, divisi in gruppi, hanno operato nella zona esterna della scuola, dal Centro piscine alla stazione ferroviaria, arrivando anche a via Allende e al parcheggio dell’ospedale civile. E non è finita qui: il 24 aprile, infatti, dalle 9 le stesse attività coinvolgeranno le classi terze e quarte del Russell. Sempre in tema di plogging, per domattina è previsto un ritrovo di volontari al lido Po di Guastalla, per aderire alla campagna di Plastic Free per una nuova operazione di raccolta rifiuti.

Antonio Lecci