Cura del verde pubblico. Il Comune attiva il robot tagliaerba

È già in funzione "Yarbo", il nuovo robottino tagliaerba che il Comune di Reggiolo ha deciso di introdurre per migliorare il servizio di manutenzione delle aree verdi pubbliche, in particolare per gli sfalci dell’erba. Come ogni primavera, infatti, anche in queste settimane si moltiplicano ovunque le segnalazioni (con relative e comprensibili proteste) delle condizioni di parchi e prati pubblici, dove l’erba è cresciuta addirittura ad altezze che superano quelle dei bambini che ci vanno a giocare. A Reggiolo è in funzione questo nuovo robottino tagliaerba, già utilizzato al parco delle Pradelle, che si presenta come un mix di innovazione e di tecnologia.

"Grazie a sensori, telecamere e segnale Gps – spiega il sindaco Roberto Angeli nell’annunciare la novità – questo robot si muove in autonomia, riconosce l’ambiente che lo circonda, lavora con precisione e non può essere rubato. E’ usato per ora nel Parco delle Pradelle. Investire in soluzioni intelligenti significa migliorare la qualità degli spazi pubblici, tutelare il verde e garantire un servizio sempre più efficiente, innovativo e sostenibile per tutti".