CuraRe e la costruzione del Mire: "Entro la fine di quest’anno l’edificio sarà tutto coperto. I lavori procedono spediti"

Ogni appuntamento pubblico di CuraRe è tradizionalmente occasione per annunciare buone nuove sul Mire, l’ospedale della donna e del bambino che con Regione e Usl l’associazione benefica sta contribuendo a realizzare in area Santa Maria Nuova.

Durante l’ottimo concerto tenuto al teatro Ariosto dalla Corale Verdi di Parma, la direttrice dell’Unità sanitaria reggiana Cinzia Gentile (nella foto in alto), invitata da Deanna Veroni presidente di CuraRe e organizzatrice del concerto lirico a favore del Mire, ha annunciato tra gli applausi che entro l’anno risulterà coperto l’edificio collegato all’arcispedale attraverso il Centro onco-ematologico.

Affermando che quando una nuova costruzione è coperta i lavori possono procedere più speditamente, la responsabile sanitaria Usl ha praticamente lasciato intuire che i tempi questa volta dovrebbero essere rispettati. Un regalo di Natale, dunque, per operatori, pazienti, costruttori che attendono da tempo l’opera ostacolata anche, durate gli scavi, dal ritrovamento della parte più interessante di un acquedotto romano.

Nel maggio scorso il progettista del Mire Tiziano Binini, leader dell’edilizia ospedaliera, dichiarò che il Mire, o parte della struttura, sarà operativo a fine 2026 (nella foto a destra un rendering). L’ulteriore notizia portata sul palcoscenico da Cinzia Gentile davanti ad autorità e operatori sanitari ha contribuito ad entusiasmare anche le valide voci della Corale Verdi che hanno proposto un programma variegato, in grado di soddisfare molteplici gusti del pubblico.

Diversi componenti della rinomata Corale, tra l’altro, sono reggiani o vivono nella nostra provincia. In palcoscenico è stato ricordato come la formazione, oggi diretta da Claudio Cirelli, maestro collaboratore del teatro Regio, quest’anno compia 120 anni. Nacque infatti nel 1905 a Parma e si è sempre distinta per aver collaborato con grandi voci e organizzato eventi artistici di livello. La Corale è stata a sua volta fucina di solisti lirici famosi. Alcuni di quelli che attualmente custodisce si sono esibiti martedì all’Ariosto. Ha colpito, in particolare, l’impostazione della mezzosoprano Laura Massari.

Tra gli ulteriori ospiti della serata, si è esibita con successo davanti al ’suo’ pubblico la reggiana Elena Rossi, soprano applaudita in molti teatri quale interprete, ad esempio, di Mozart e Puccini. Pure reggiano il tenore Lorenzo Marchi. La mezzosoprano casertana Loredana Ferrante, formatasi all’Istituto Peri, è stata di recente protagonista di esibizioni tv in veste di vocalist. Il pianista Milo Martani, spesso al fianco di grandi voci in concerti e master, è stato l’infaticabile sostegno della serata, alle prese con spartiti di Verdi, Leoncavallo, Rossini, Bizet, Mozart, Puccini.