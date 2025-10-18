Curato a distanza, morì. Il medico a processo: "Non voleva ricoverarsi"

"Era spaventato dal ricovero in ospedale. Se ne avessi parlato con lui o se avessi avanzato la richiesta, avrai perso la sua fiducia, rischiando che non si sottoponesse a nessuna terapia di cura. Perché non lo mandai subito in ospedale? In quel momento non c’era motivo. Dopo si aggravò". Così ieri nel tribunale di Ferrara Alberto Dallari, 70enne medico reggiano, si è difeso dall’accusa di omissione di soccorso in relazione alla morte al Sant’Anna di Cona (Ferrara) del 68enne di Cento, Mauro Gallerani. In particolare, a fronte del rapido peggioramento del paziente affetto da Covid, il medico non si sarebbe attivato con tempestività per assicurargli "ogni specifica e adeguata assistenza". Il 68enne fu curato via telefono dal 25 agosto al 3 settembre 2021 fino al ricovero in gravissime condizioni per le conseguenze del Covid. La vicenda al centro dell’udienza risale all’estate del 2021, in pieno periodo pandemico. Il medico reggiano aveva preso in cura il 68enne centese assistendolo a distanza (in telemedicina), con un programma terapeutico basato sulla comunicazione giornaliera della temperatura, della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca. Dati che venivano comunicati al professionista via sms, due volte al giorno. Oltre a ciò, avrebbe impostato una terapia farmacologica a base di farmaci "per lo più inefficaci, non raccomandati o controindicati dal ministero della Salute e dall’Aifa" per la cura del Covid, tra cui la colchicina e l’ivermectina. Proprio sui farmaci prescritti, Dallari ha sottolineato di "aver adottato un protocollo in uso nel resto del mondo, tranne che in Italia". Perché non consigliò a Gallerani, ad esempio, la tachipirina? "Avrebbe potuto causare infezioni e favorire la malattia – ha rimarcato ieri Dallari –. Con la mia terapia nei primi Gallerani ebbe un miglioramento. Se sapevo che fosse un paziente a rischio visto il peso? Certo che lo sapevo", ha affermato davanti al pm Ciro Alberto Savino. Dallari ha sostenuto per tutta l’udienza che il suo obiettivo era di preparare il paziente ad entrare in ospedale e che l’Usca, l’unità speciale di continuità assistenziale, nonostante fosse stata attività arrivò in ritardo. Il medico poi ha sollevato perplessità sulle cure a cui fu sottoposto Gallerani in ospedale, asserendo che con la sua terapia si sarebbe salvato. Non solo. Per Dallari fu un errore quando in ospedale venne sedato Gallerani. "In ogni caso dissi al mio paziente – ha spiegato Dallari – di fidarsi dei medici. La mia terapia? Non c’era nulla da scoprire, posso portare la documentazione. Era il protocollo ministeriale della nostra sanità a non avere senso".