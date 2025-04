"Cure ormonali sempre garantite"

In riferimento all’articolo del Carlino del 9 aprile 2025 dal titolo ’Diritti dei detenuti trans "Negate terapie ormonali"’, il Dipartimento ad Attività Integrata di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Reggio Emilia "tiene a smentire che, come affermato nello stesso, le detenute trans non abbiano accesso alle terapie ormonali e ai colloqui psicologici". L’Ausl di Reggio Emilia – si legge in una nota – "prevede, per questa popolazione, una assistenza continua erogata quotidianamente dal personale medico, psicologico e infermieristico.

L’offerta è arricchita dalla presenza, a cadenza almeno mensile, di uno specialista endocrinologo che garantisce la regolare prescrizione e il necessario monitoraggio della terapia ormonale. È inoltre da tempo attiva una proficua collaborazione tra gli operatori sanitari e gli operatori del MIT (Movimento Identità Trans) di Bologna".