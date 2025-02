Cure palliative, i numeri su Reggio: "In oltre duemila le sostengono"

"Oltre duemila reggiani si affidano ogni anno alle cure palliative. E i numeri sono in netta e costante crescita. Il suicidio medicalmente assistito? Anche nella nostra regione da tempo è possibile accedere a questa procedura". Lo ha rivelato Simone Storani (responsabile Area Centro del Dipartimento Cure Primarie Ausl/Re) nel corso della conferenza organizzata da Anp-Cia Reggio – insieme a Ausl Reggio – nella sala convegni della ‘Cantina Albinea Canali’.

All’iniziativa hanno partecipato una ottantina di cittadini che hanno ascoltato le relazioni di Marina Greci, direttrice del Dipartimento Cure Primarie Ausl/Irccs Re, Clemente Votino (medico di assistenza primaria e responsabile della Rete cure Palliative Ausl/Irccs Re); Patrizia Conti (coordinatrice CAU-Casa della Salute Ovest Ausl/Irccs Re); Laura Strozzi (medico legale e medicina legale e bioetica Ausl/Irccs Re) e Marta Perin (ricercatrice sanitaria, medicina legale e bioetica, Progetto ‘Scegliere’).

Grande soddisfazione è stata espressa da Giorgio Davoli, presidente provinciale Anp-CIA Reggio, che ha sottolineato la grande partecipazione "per ascoltare direttamente dai medici e infermieri la riflessione su tematiche di stretta attualità come le cure palliative, la dichiarazione anticipata di trattamento e il fine vita". Insieme a Pierino Liverani, presidente regionale Anp-Cia, ha rimarcato come l’associazione proponga "da sempre l’approfondimento di questioni legate alla sanità pubblica che deve essere adeguatamente finanziata a ogni livello".