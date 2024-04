Cure palliative, la madre dell’hospice:: "Così aiutiamo a trovare un senso"

Suicidio assistito, cure palliative, temi divisivi, che conducono ad un’unica riflessione: affrontare il fine vita con dignità e speranza. Il tema è al centro dell’incontro voluto dall’istituto Blaise Pascal domani alle 21, nella sala del Capitano del Popolo dell’Hotel Posta, che col Forum delle Associazioni Familiari presenta il libro: ’Di cosa è fatta la speranza’. Sarà presente l’autore Emmanuel Exitu, partecipa Annamaria Marzi, la coraggiosa fondatrice del primo hospice dell’Emilia-Romagna ’Casa Madonna dell’Uliveto’ di Montericco di Albinea. Exitu spiega: "Ho fatto ricerche al King’s College di Londra, scattando 1507 foto di documenti studiati ed organizzati. Il libro è una rielaborazione romanzata degli eventi per cui l’infermiera Cicely Saunders, ha inventato le cure palliative, promuovendo la diffusione degli hospice. È la storia di un ‘genio’ femminile che narra l’incapacità di rassegnarsi, la capacità di trovare speranza dove si pensa che non ci sia".

Qual è l’importanza degli hospice? Risponde Annamaria Marzi: "Nella nostra provincia ci sono due hospice, il primo è ’Casa Madonna dell’Uliveto’ e il secondo è a Guastalla. In Regione ce ne sono 23. Quando con la cura non può arrivare la guarigione e pervade il senso di impotenza di non poter guarire, agiamo sul sollievo e l’accompagnamento. Forse ciò che i pazienti si aspettano è meno complicato di quanto pensiamo: spesso non chiedono l’assoluta verità o il dominio sulla vita e sulla morte, ma semplicemente di essere aiutati a mantenere la fiducia contro disperazione, abbandono, rabbiosa impotenza, esposizione inerme ed angosciosa ad un male che sovrasta". Marzi continua: "Oggi si fa un gran parlare anche del suicidio assistito, ma non si conoscono e non si apprezzano le cure palliative che sono buona medicina e buona assistenza, mettono al centro la persona e si prendono cura dei suoi bisogni fisici, psicosociali e spirituali. La malattia con prognosi infausta comporta perdita di autonomia, sintomi fisici e psichici, sofferenza globale, coinvolge il nucleo familiare, mette in crisi la rete delle relazioni sociali. L’assistenza in hospice è personalizzata, incontra l’unicità del dolore del malato. Ci si impegna a stargli accanto, a rispondere alle domande più impegnative, con l’ascolto si aiuta l’ammalato a raccontare la sua storia: è attraverso la narrazione che la persona può costruire un senso, restituire dignità alla propria esperienza di vita, sviluppare gratitudine per tutto quello che ha ricevuto e dato, calore, autenticità, accoglienza, non giudizio, capacità di condividere, valore del silenzio e capacità di attendere…".