Cure per due querce storiche. E al parco ’Radici’ 150 nuovi alberi

Sono state ‘curate’ due querce monumentali e sono stati piantumati oltre 150 alberi al parco Radici di amicizia. Ad Albinea sono in corso alcuni lavori che hanno come beneficiario l’ambiente e in particolare gli alberi. Nel parco Radici di amicizia è già ben avviata la messa a dimora di 154 piante per rendere ombreggiata e dunque maggiormente frequentabile dai cittadini la nuova area relax che sarà certamente molto apprezzata dai cittadini.

"La piantumazione ricoprirà una superficie di 10.000 metri quadrati e le alberature che sono state messe a dimora sono di specie autoctone", spiegano dal Comune di Albinea.

Sono stati anche effettuati importanti lavori di manutenzione di due alberi monumentali albinetani che sono tutelati dalla Regione Emilia-Romagna. Lo scorso 28 settembre la Regione ha intanto concesso al Comune di Albinea, sulla base di un’istanza appositamente presentata, un contributo complessivo per un importo di 19.764 euro per poi intervenire sui due ‘giganti verdi’ che si trovano entrambi a Cà Bottazzi nel territorio sempre di Albinea.

"Si tratta – sottolineano sempre dal Comune di Albinea – di due quercus petrae, comunamente chiamati ‘rovere’. Il primo ha 150 anni di età, è alto 29 metri e ha un tronco del diametro di 380 centimetri. Il secondo è alto 24 metri e ha un tronco largo 442 centimetri".

Anche altri Comuni della nostra provincia negli ultimi anni hanno promosso attività e iniziative legate al rispetto della natura e dell’ambiente attraverso, in alcuni casi, pure la piantumazione di nuovi alberi in luoghi spesso frequentati dai cittadini.

Matteo Barca