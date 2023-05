Curiosa Meravigliosa in finale al premio ’Cultura+Impresa’

L’opera di Joan Fontcuberta, Curiosa Meravigliosa, è nella short list dei 22 progetti finalisti della decima edizione di Cultura + Impresa, il premio - voluto da Federculture e The Round Table in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture e Ales - che ogni anno seleziona e premia i migliori progetti realizzati in Italia da aziende, agenzie di comunicazione, organizzazioni no profit, amministrazioni pubbliche, associazioni e fondazioni culturali che hanno attuato una collaborazione pubblico-privata. Curiosa Meravigliosa è l’opera d’arte pubblica permanente realizzata dall’artista catalano Joan Fontcuberta per Palazzo dei Musei di Reggio Emilia con la collaborazione dell’azienda Marazzi. Inaugurata lo scorso settembre, l’opera è frutto di un processo partecipativo che ha visto migliaia di cittadini e cittadine inviare una o più fotografie sui temi della curiosità e della meraviglia. Immagini poi raccolte e rielaborate digitalmente da Joan Fontcuberta per creare un’ unica grande immagine raffigurante un pavone. I progetti vincitori saranno annunciati il 12 giugno a Roma, nella sede dell’Associazione Civita.

s.bon.