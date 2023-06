Custodia dei mezzi sequestrati "A 12 anni non l’abbiamo mai fatto"

"Non l’abbiamo mai fatto con nessun’altra ditta... A sei... Però non possiamo fare una gara per dodici anni. Ci metterebbero in piazza tutti quanti. Verrebbero anche dalla Germania per lavorare qui per dodici anni". Risale all’11 agosto 2016 questa conversazione intercettata tra l’ex dirigente dell’ufficio legale del municipio Santo Gnoni, Vincenzo e Lorenzo Corradini, padre e figlio titolari dell’omonima ditta di soccorso stradale. La Procura contesta a loro e ad altri imputati, tra cui il dirigente comunale servizio Appalti Roberto Montagnani, di aver alterato la gara d’appalto per affidare il ripristino delle strade in modo da aggiudicarla di nuovo ai Corradini, che sono gestori del servizio da 30 anni: il valore in ballo era di 950mila euro, a fronte di una durata potenziale di 6 anni (tre più tre). Secondo la Procura, il bando fu aggiustato a favore dei Corradini in cambio della definizione bonaria di un credito di 2,7 milioni che loro vantavano verso il Comune, a causa della prolungata custodia di mezzi sul suolo pubblico, risultati abbandonati per inadempienza del municipio stesso. Ma di quel credito il Comune ne riconobbe solo una parte. A detta degli inquirenti, Vincenzo Corradini cercò di compensare.