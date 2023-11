Custodiva dodici chili di droga: sconterà la pena in lavori utili all’Avis

Sconterà la sua pena svolgendo lavori utili all’Avis, il 18enne studente che a fine agosto venne arrestato dopo essere stato sorpreso a custodire ben dodici chili di droga ‘stoccati’ all’interno di un mini-appartamento in zona via Porta Brennone, in pieno centro storico. Ad arrestarlo è stata la polizia locale con un blitz dopo che gli agenti avevano fermato il giovane per un controllo dopo aver notato la sua anomala agitazione davanti a quell’appartamento. E alla perquisizione personale gli hanno trovato addosso un piccolo quantitativo di fumo. Alla fine è stato lo stesso ragazzo a condurre le forze dell’ordine all’interno della stanza dove era nascosta l’ingente partita di marijuana e hashish. Per lui sono scattate inevitabilmente le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 18enne – che aveva spiegato fosse stato incaricato a tenere il deposito della droga per “conto terzi” dietro pagamento di una somma per il ‘servizio di custodia’ – era stato condannato per direttissima ad un anno e sei mesi dal gip Sarah Iusto. L’avvocato difensore Marcello Fornaciari ha chiesto ieri la pena sostitutiva, accolta dal giudice.