C.Volo entusiasta. Ha l’acquolina in bocca: "L’anno prossimo altrieventi internazionali"

L’anno prossimo miglioreremo ancora. Questo è il messaggio lanciato dagli orgogliosi proprietari dello spazio concerti Rcf Arena. La società C.Volo trae le somme di una stagione, quella dell’estate 2023, che per la prima volta ha mostrato tutte le potenzialità di un impianto (o ’venue’, come piace chiamarla agli operatori di settore) in grado di reggere la sfida di qualsiasi artista internazionale e nazionale.

"Il grande successo dello show dei Pinguini Tattici Nucleari alla Rcf Arena – scrivono da C.Volo – ha concluso la stagione dei grandi concerti, con un’innegabile ricaduta estremamente positiva per la città e il territorio".

La società C.Volo, che ha realizzato e gestisce l’arena eventi, esprime "profonda soddisfazione per i risultati ottenuti quest’anno, che sono sotto gli occhi di tutti: abbiamo avuto dei concerti memorabili, dalle due date che hanno visto il “ritorno a casa” di Zucchero, allo show che ha registrato il sold out con spettatori arrivati da tutto il mondo per Harry Styles, fino al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari che, con 80.000 spettatori, ha segnato un record assoluto per una band italiana. In mezzo, il memorabile evento solidale Italia loves Romagna, su cui sono stati diffusi ieri i dati dei fondi raccolti: oltre 3 milioni di euro devoluti alle popolazioni colpite dall’alluvione".

I quattro eventi hanno portato decine di migliaia di persone ogni volta. "Facendo qualche rapido calcolo – continuna C.Volo – parliamo di circa 300 mila spettatori ai concerti di quest’anno. E oltre agli indimenticabili momenti musicali nella Rcf Arena, anche gli eventi ospitati nell’Iren Green Park, il boulevard dell’arena eventi, hanno dimostrato la grande versatilità della venue segnando il successo ad esempio de La Festa 2023". La kermesse del Pd, infatti, è stata un banco di prova per la società che gestisce lo spazio, in vista di uno sfruttamento più mirato di quel boulevard che è in grado di ospitare eventi dalle 2 alle 5mila persone. Concerti di piccola e media dimensione, che però potrebbero essere inseriti anche in una cornice di festival, dicono i ben informati.

"E non è ancora finita – conclude C.Volo – perché in ottobre tornerà anche il Festival Caseifici Aperti del Consorzio Parmigiano Reggiano. Ogni grande evento all’Arena Eventi Reggio Emilia ha poi segnato un passo avanti nella gestione organizzativa e logistica: non dimentichiamoci che parliamo di un’infrastruttura inaugurata solo nel giugno 2022, e che ha comunque visto grandi miglioramenti nella gestione delle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, e nella disponibilità di parcheggi. Aspetti che non potranno che migliorare con l’esperienza". La polemica ancora viva riguarda infatti il costo esorbitante dei parcheggi (25 euro), che però pare giustificato dal costo vivo di personale e tecnologie necessarie per far funzionare un posteggio a due passi dall’arena. "In vista dell’anno prossimo, verrà costruito un nuovo cartellone di appuntamenti che manterrà gli standard altissimi evidenziati questa estate, con nuove star italiane e straniere – precisano – Ormai la Rcf Arena è una venue conosciuta a livello internazionale per la sua eccellenza, e come tale ambita dai grandi artisti. Starà alle società organizzatrici dei grandi eventi nei prossimi mesi annunciare i nomi degli artisti che arriveranno a Reggio nel 2024".