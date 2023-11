Da 16 treni a 90. E passeggeri a quota 1,7 milioni

La stazione Av Mediopadana, progettata dall’archistar Santiago Calatrava compie 10 anni: fu infatti inaugurata nel 2013. Il comune di Reggio Emilia, nel convegno ‘Idee in movimento. 10 anni di Stazione Av Mediopadana’, delinea un bilancio e definisce le sfide del futuro di questa infrastruttura strategica, proprietà di Rete Ferroviaria Italiana – società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, che connette la città e l’area vasta mediopadana, di cui è baricentro, alle principali città metropolitane italiane ed europee.

Dieci anni fa, quando entrò in esercizio, alla Stazione Av Mediopadana fermavano 8 coppie di treni al giorno, gli utenti erano poche centinaia e i posti auto a servizio dell’infrastruttura solo 400.

Oggi si contano fino a 90 treni al giorno e 1,7 milioni di passeggeri all’anno, con un incremento del 34% rispetto al 2022. Negli ultimi cinque anni il Comune di Reggio Emilia, Rfi, il ministero dei Trasporti e i privati hanno investito, in favore della Stazione Av Mediopadana, oltre 27 milioni di euro per portare la dotazione di parcheggi alla sua configurazione definitiva, ovvero 2.400 posti auto sicuri e controllati; realizzare una nuova hall d’ingresso sul lato est, con scale mobili e ascensori, che verrà inaugurata all’inizio del prossimo anno e riqualificare gli ambienti presenti nel sotto-viadotto della Stazione, su circa 3.700 metri quadrati, destinati a ospitare nuovi servizi per i passeggeri e il territorio.

Ora la sfida è sui futuri investimenti, con l’obiettivo di potenziare i collegamenti sia locali, da e verso il centro storico e la stazione storica di Reggio Emilia (in piazzale Marconi), con una nuova linea dedicata di minibu, sia di area vasta favorendo le connessioni con le ferrovie storiche.

"Per confermare questo primato occorre rilanciare costantemente la sfida originale, che portò a individuare a Reggio Emilia una fermata in linea dell’Alta velocità ferroviaria, a servizio non solo della città, ma dell’intero bacino mediopadano – si legge infatti nel comunicato di lancio del convegno tenuto ieri sera – Se i primi 10 anni di vita della Stazione sono stati fondamentali per accrescerne la funzionalità, i prossimi devono esserlo per la sua ulteriore accessibilità".

La Mediopadana inoltre si inserisce in un contesto, quello dell’Arena Nord, che vede in pochi chilometri alcuni dei progetti più importanti della nostra città. Dal recupero dei capannoni delle Ex Reggiane, alla Rcf Arena con i suoi concerti da decine di migliaia di persone, all’impianto Forsu inaugurato pochi mesi fa da Iren, che sta a poca distanza dalla stazione. Una parte di città che si sta rinnovando, ad eccezione delle Fiere che, una volta vendute, non hanno ancora un destino segnato e rischiano di diventare un buco in una tela.