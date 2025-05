Da 30 anni in Sala del Tricolore. Il Consiglio premia Claudio Bassi

L’avvocato Claudio Bassi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Reggio, ha festeggiato ieri i trent’anni di impegno nell’assemblea cittadina. Entrò per la prima volta in Consiglio comunale nel 1995. Lo ha ricordato il presidente della Sala del Tricolore, Matteo Iori che, in apertura dei lavori del Consiglio, ha consegnato insieme al sindaco Marco Massari a Bassi un attestato.

Bassi (foto) nella seduta di ieri ha visto approvare all’unanimità una mozione che sollecita la convocazione della Commissione consliare competente "per valutare la possibilità tecnica dell’ipotesi di interramento della ferrovia locale" sulla via Emilia Ospizio. Il passaggio a livello a raso, ha ricordato il consigliere, "durante i transiti del treni fin dalle prime luci dell’alba, oltre a creare notevole ingorghi e disagi per gli automobilisti, per i mezzi di soccorso, per i mezzi pubblici ed i motociclisti, crea notevole inquinamento atmosferico causato dalle automobile in coda. Risulta necessario giungere ad una soluzione con l’interramento di detta parte di ferrovia locale, liberando quindi la Via Emilia per Modena".