Da 35 anni al servizio della comunità. In pensione il luogotenente Aucone

Dopo oltre 35 anni di servizio, è andato in pensione Antonio Aucone, luogotenente con carica speciale dei carabinieri, per vent’anni al comando del nucleo radiomobile della Compagnia di Guastalla. Nato a Poviglio 56 anni fa, Aucone è un "figlio dell’Arma", essendo stato il padre pure lui carabiniere, oltretutto in servizio a Guastalla (oltre che a Poviglio), nello stesso territorio in cui ha lavorato il figlio. Antonio Aucone concluso il corso di addestramento e formazione, è stato impiegato in provincia di Sondrio, poi a Camisano Cremasco (in provincia di Cremona) fino al 2002, per poi essere trasferito nel Reggiano, a Gattatico, con il ruolo di vicecomandante. E’ seguito un periodo di attività a Brescello, fino all’approdo al Radiomobile di Guastalla, dove è rimasto comandante dal 2005 fino ai giorni scorsi.

Risiede a Noceto di Parma, dove svolge pure attività di volontariato alla locale Pubblica assistenza. Antonio Aucone si è sempre distinto per professionalità e senso del dovere, affrontando con competenza molte situazioni a rischio, facendosi apprezzare e benvolere dai cittadini.