"Da 45 giorni senza telefono, chiedo i danni"

Non è ancora finita l’odissea della farmacia ’Delfini’ di Canossa, o Ciano d’Enza che dir si voglia, alla disperata ricerca della linea telefonica perduta. Come avevamo riportato nell’articolo dello scorso 18 dicembre, a causa di un disguido tecnicoburocratico i cui contorni, a un mese e mezzo di distanza, restano tuttora da chiarire, l’importante negozio al servizio dei cittadini dal 21 novembre non può più utilizzare il telefono. Rimasto muto dopo che Poste Mobile, gestore dell’utenza della farmacia, per errore ha assegnato il numero telefonico, in uso all’esercizio commerciale, a un ignaro, e del tutto incolpevole, cittadino di Canossa. Il quale peraltro, per alcuni giorni, ha ricevuto a casa le telefonate dei pazienti.

Giuseppe Delfini, titolare della citata omonima farmacia, sinora è riuscito solo a "congelare" il suo numero, rendendolo inutilizzabile per chiunque, ma non a riattivarlo.

A questo punto, dopo 45 giorni, la situazione è ancora in bilico, ma Delfini ha fatto le sue legittime mosse, come lui stesso ci spiega: "Il 27 dicembre ho dato via libera a un nuovo gestore per tentare di riavere una linea col numero precedente – afferma l’esercente –; si dovrebbe riuscire entro sabato o lunedì, spero sia la volta buona, e comunque devo pagare io per un problema che non ho causato, da cui ho subito solo danni, provocato da altri".

Ma questa vicenda – prosegue Delfini – "oltre a crearmi enormi disagi, mi ha turbato come cittadino, per cui mi sono rivolto a un legale per chiedere un risarcimento alle Poste, per interruzione di pubblico servizio e per i problemi che ho dovuto affrontare da quando sono senza linea".

Guai che l’uomo così descrive: "Molti clienti nel frattempo hanno preferito andare a San Polo, visto che non riuscivano a contattarmi. Ho provato a metterci una pezza col cellulare ma la linea spesso salta e mi devo spostare da una parte all’altra della farmacia per avere una comunicazione decente. Sono francamente disperato, se entro pochi giorni non dovessero sistemarsi le cose, chiederò un nuovo numero, sempre al nuovo gestore però".

g. g.