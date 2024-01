Da 7 anni mai così in alto

L’esaltante vittoria nel derby contro la Virtus Bologna di domenica sera ha permesso all’Unahotels di chiudere il girone d’andata con 18 punti in cascina, cosa che non accadeva dal campionato 2016/2017, quando i biancorossi, guidati da Max Menetti, arrivarono al giro di boa della stagione con nove vittorie e il quarto posto in classifica. E a otto punti dall’allora capolista Milano, finendo poi la regular-season a quota 34, accedendo ai playoff da sesti.

Il ruolino di marcia attuale vede confermata, per capitan Vitali e compagni, la quarta piazza in termini di punti: in coabitazione con Trento, Milano e Napoli.

I meccanismi della classifica avulsa vedono però Reggio al sesto posto.

La Pallacanestro Reggiana è tuttavia a -4 dalla capolista, e campione d’inverno, Reyer Venezia; analogamente al campionato 2014/2015, dove poi i biancorossi arrivarono a sfiorare lo scudetto nella finalissima con la Dinamo Sassari. Ricorsi storici che, tenendo comunque i piedi ben saldi a terra per dirla come coach Priftis, autorizzano qualche sogno pindarico. Soprattutto se anche nel prosieguo la squadra mostrerà l’intensità evidenziata contro la Virtus (i felsinei sono stati tenuti a 66 punti, e mai, sia in A che in Eurolega, quest’anno avevano segnato così poco) e Kevin Hervey si esprimerà in più match ai livelli di 48 ore fa, cosa che è nelle sue potenzialità.

Tornando alle statistiche, nel 2016/2017 è stata l’ultima volta che Reggio ha valicato la prima fase del torneo a 18 punti, l’allora Grissin Bon aveva la stessa media di punti fatti e subiti: 81. Oggi invece ne realizza quasi 84 (settimo attacco del campionato) subendone 81.7, segno che, sia pure ancora un po’ a sprazzi, pure i meccanismi difensivi orchestrati dal tecnico greco non sono poi così male. Inoltre l’Unahotels è seconda per numero di palle recuperate ogni match (8,2, con davanti di un’incollatura la Virtus Bologna) ed è la squadra che fa perdere più palloni alle avversarie (quasi 16 di media) e si issa al quarto posto assoluto, col 37,5%, per la percentuale al tiro da 3, arma letale biancorossa in questo girone d’andata.

Sotto il profilo individuale il miglior realizzatore biancorosso di queste prime 15 partite si è rivelato Langston Galloway (17 punti per gara, quinto nella classifica dei marcatori) con a ruota Hervey (16,3) mentre Bryante Weber (foto) è il giocatore che, in Serie A, ruba più palloni.

Final Eight. Si giocherà giovedì 15 febbraio alle 18, al Palaolimpico di Torino, il derby tra Unahotels e Virtus Bologna valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Lo ha reso noto ieri Legabasket, diramando il calendario ufficiale della kermesse.