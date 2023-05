Da Albinea a Faenza per gli alluvionati

La Protezione civile di Albinea a Faenza per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione. Alcune squadre, su richiesta della Regione, si sono aggregate nei giorni scorsi alla colonna mobile destinata al soccorso delle zone colpite dal maltempo in Emilia Romagna. I dieci volontari di Albinea si sono avvicendati sul territorio di Faenza portando con loro le attrezzature necessarie per gli interventi da compiere come il fuoristrada del gruppo, Mitsubishi L200 con pompe idrovore e altro materiale. Sono stati coinvolti i volontari specializzati nel rischio idrogeologico, una qualifica che si ottiene dopo aver frequentato corsi specialistici e prove pratiche. Nei primi giorni hanno principalmente operato per lo svuotamento acqua e fango da garage e scantinati dopo i tanti danni e problemi causati dalle precipitazioni piovose. I volontari in seguito hanno aiutato i cittadini nelle attività di pulizia dal fango di case e materiali personali.

m.b.