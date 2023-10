Da Albinea ai Cccp. La storia del pezzo di muro di Berlino

Era da 24 anni davanti alla scuola primaria Pezzani di Albinea, ma adesso a prendere il suo posto è una targa che ne spiega il ritorno tra quattro mesi, perché ora è tra gli oggetti della mostra "Felicitazioni! Cccp – Fedeli alla Linea" ai Chiostri di San Pietro, fino all’11 febbraio, per celebrare i 40 anni dall’uscita del primo disco del gruppo. È la porzione di muro di Berlino donata all’amministrazione di Albinea da Treptow-Kopenick di Berlino, distretto di Berlino con cui aveva stretto un gemellaggio nel 1997. E che i Cccp hanno espressamente richiesto entrasse nel progetto. "La storia del muro risale a 24 anni fa, quando l’albinetano Mario Crotti, un uomo vulcanico scomparso dieci anni fa, ebbe l’idea di chiedere una parte dello storico simbolo al distretto berlinese con cui il Comune era gemellato da 2 anni. Ed ebbe risposta affermativa dell’allora borgomastro Siegfried Stock – ricorda Vilmo Delrio, sindaco di Albinea all’epoca – Andò di persona nella capitale tedesca, organizzando il trasporto con un camion".

In quegli anni solo il Comune di Albinea e Città del Vaticano possedevano quel pezzo di storia. Adesso la porzione di muro si può ammirare nel Chiostro Grande del complesso rinascimentale, in compagnia di una Trabant e circondata cavalli di Frisia, per ricreare l’atmosfera della Germania Est. "Per il nostro muro si tratta di una sorta di tour culturale che servirà a farsi conoscere – dice il sindaco di Albinea Nico Giberti – .Ovviamente conclusa la mostra il Muro farà ritorno a casa".

Stella Bonfrisco