Da Bagnolo a Luzzara, le iniziative

Oltre cento studenti hanno partecipato ieri alla commemorazione dei bambini uccisi dai nazisti nella scuola di Bullenhuser Damm nel 1945, ricordati da un monumento al parco Levi di Luzzara. Presenti alla cerimonia il sindaco Elisabetta Sottili, il presidente dell’Anpi locale, Simone Lasagna, il parroco don Edoardo Ruina, forze dell’ordine e associazioni locali. E ieri sera è stato proposto il documentario ‘Kinderblock. L’ultimo inganno’, che narra le storie di Sergio De Simone e delle cugine Andra e Tatiana Bucci, sopravvissuti all’Olocausto. E a Bagnolo ieri è stato appeso uno striscione con la scritta ‘R1pudia’ sulla facciata del municipio, aderendo alla campagna di Emergency per la pace. Presenti gli studenti dell’istituto Comparoni, con il sindaco Pietro Cortenova, il vice Grazia Mosca e il rappresentante di Emergency, Fulvio Simonazzi.

"Ottant’anni fa – ha dichiarato il primo cittadino – odio e paura hanno trascinato l’Europa e il mondo nella più spaventosa guerra che possiamo ricordare. Questa è la giornata in cui ricordiamo milioni di vite travolte, rovinate per sempre, uomini e donne strappati a sogni e affetti, privati del futuro". E a Rio Saliceto sono state posate "pietre d’inciampo" in ricordo di Olinto Gualtieri e Venerio Botti. In municipio fino al 14 febbraio è aperta la mostra sulla Memoria con disegni degli alunni del paese. Posa di ‘pietre d’inciampo’ anche a Gualtieri e a Cadelbosco Sopra. A Castelnovo Sotto un incontro con i bambini.

Antonio Lecci