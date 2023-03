Da Bibbiano all’Ucraina La farmacia salva la vita di un bimbo malato

"Qualche mese fa abbiamo ricevuto una mail in ucraino. Abbiamo aperto Google traduttore e siamo riusciti a capire solo due parole: ’rame istidinato’".

È iniziata così la strana storia che lega la farmacia ’Dr. Ternelli’ di Bibbiano a Nikola, un giovanissimo paziente dell’ospedale pediatrico di Kiev. A raccontarla è Marco Ternelli: "Nikola ha solo sette mesi ed è affetto dalla sindrome di Menkes, una malattia rarissima. In Italia ce l’hanno meno di dieci persone. Impedisce al nostro organismo di assimilare il rame, si ha dalla nascita e porta alla morte in pochissimi anni. Non si può guarire però ci si può convivere, con una puntura di rame istidinato al giorno. Il problema è soprattutto il costo di queste medicine, 40 euro l’una". La sindrome è talmente rara che "in Ucraina Nikola è il primo paziente riconosciuto, non hanno un protocollo per produrre, conservare e somministrare il farmaco. La mamma ci chiedeva aiuto, perché nonostante l’impegno nessuno dei medici locali sapeva cosa fare".

Ma come mai si sono rivolti ad una farmacia di Bibbiano? La ’Dr.Ternelli’ da 20 anni le medicine le produce, oltre che venderle, e dal 2021 si è specializzata anche nel rame istidinato: "Lo produciamo per due persone che non abitano qui. Una sta nel Lazio, l’altra in Sicilia. Per noi non è complesso e, quando dall’Ucraina ci hanno chiesto 30 dosi, in qualche giorno erano pronte".

I problemi più grandi iniziavano allora, perché il farmaco va conservato sempre in frigorifero e le fiale costavano più di millle euro: "È nata una raccolta fondi nella zona che ha coperto tutte le spese. Poi una signora che abita nel parmense ma è di origine russo-ucraina si è offerta, insieme al marito, di portarli al confine italiano, dove partono le corriere più attrezzate per il trasporto degli aiuti umanitari. A fine gennaio sono arrivate a Kiev". Per iniziare la terapia ci è voluta qualche settimana: "I medici non avendo un protocollo si sono dovuti documentare. Proprio perché il farmaco non veniva somministrato Nikola ha avuto un aggravamento polmonare ed era finito in terapia intensiva. Poi a metà febbraio è iniziata la somministrazione e adesso sta meglio".

Siamo però solo all’inizio: "Noi di dosi possiamo produrne anche 1000, il problema è che vanno assunte ogni giorno e i costi diventano esorbitanti, oltre alle difficoltà di spedizione. Per questo Anja, la mamma di Nikola, avrà ancora bisogno di aiuto"

Nina Reverberi