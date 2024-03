Da Brescello al Brasile in ricordo dei connazionali

Un concerto in Brasile per ricordare l’avvio dell’emigrazione italiana nel Paese sudamericano, che ha coinvolto anche tanti reggiani.

L’evento si svolge nella serata dell’8 marzo al Teatro Municipal di Botucatu, in Brasile, organizzato da Giulio Riccò, baritono di Brescello, che negli ultimi anni sta conquistando un sempre maggiore successo a livello nazionale e non solo.

"Sarò l’unico cantante solista, eseguendo un viaggio musicale che va da Mozart alla musica napoletana. Ad accompagnarmi al pianoforte – spiega Riccò – ci sarà la maestra Cristina Andreatti. La serata è resa possibile grazie a Renato Pupatto, presidente del Centro Italia Brasile di Botucatu, che con entusiasmo ha accolto la mia proposta e si è subito interessato alla storia della mia famiglia e alla mia carriera musicale". E aggiunge: "Questo concerto è legato a una storia che inizia da fine Ottocento, quando molte famiglie, soprattutto contadine, in Italia si dovettero separare ed emigrare nel mondo per garantirsi un futuro dignitoso. I fratelli del mio bisnonno Guerrino partirono per il Brasile con la famiglia Bacchi, creando una colonia di Brescello a Botucatu, cittadina inserita nello Stato di San Paolo. Quest’anno sarà la ricorrenza dei 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile. Per questo ho deciso di organizzare un concerto lirico a Botucatu, con il ricavato destinato a scopi benefici. Ad oggi Brescello sarà il primo comune di tutta Reggio e provincia ad essere rappresentato fisicamente in Brasile per questo anniversario, il che mi rende particolarmente orgoglioso". Antonio Lecci