Da Cadelbosco a Zurco in bici

Migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti sull’ex Statale 63 e incentivare gli spostamenti in modalità sostenibile, aumentare i collegamenti sul territorio. Sono gli obiettivi dei lavori per la realizzazione del secondo stralcio del progetto per completare la pista ciclopedonale tra Zurco e Cadelbosco Sotto, tra via Fornace all’incrocio con via Molino Traghettino. L’inizio dei lavori, affidati alla impresa Iola Costruzioni srl di Montese (Modena), è previsto dal mese prossimo, mentre la conclusione è fissata, salvo imprevisti tecnici, per fine luglio.

Il finanziamento dell’opera è frutto di una collaborazione tra i vari enti del territorio: il Comune di Cadelbosco Sopra investirà 117 mila euro, mentre dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia verranno stanziati rispettivamente 180 mila e 38 mila euro.