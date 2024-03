Da Canossa a Quattro Castella. L’escursione dei ’ducati’

Il 17 marzo la Sottosezione Cai di Novellara organizza una escursione sul Sentiero dei Ducati (SD), dal Castello Canossa a Quattro Castella. Il SD è il cammino che collega in 12 tappe Reggio Emilia a Sarzana e Luni attraverso l’Appennino reggiano, la Lunigiana e sfiorando Luni, antico porto romano prossimo al Tirreno, in un contesto ricco di storia, borghi e natura. Il SD è curato e promosso dal Cai Reggio Emilia con la collaborazione del Cai Fivizzano e Sarzana.

"L’escursione del 17 marzo – spiega Giorgio Galli, che la guiderà – segue il tracciato della 2ª tappa, nel senso inverso rispetto a quello classico, riportando il camminatore dalla collina verso la pianura, con ampie vedute panoramiche. Ci si mantiene sempre nel cuore delle terre matildiche, attraversando borghi e ammirando castelli, torri, pievi, per giungere al bellissimo e importante Castello di Bianello, al centro di un’oasi naturalistica. Il paesaggio è quello tipico delle colline emiliane, tra calanchi, prati, boschi e campi lavorati con sapienza dall’uomo". L’escursione inizia dalla Rupe di Canossa (600 m circa), con i suoi spettacolari panorami. Si scende verso Riverzana fino a raggiungere il rio Vico, per risalire al borgo di Grassano Basso (400 m.), con belle viste su Canossa e Rossena, e raggiungere la località Pietre di Grassano. Da qui, dopo un tratto di asfalto, si prende una carrareccia che segue la dorsale del Monte Covra fino al borgo abbandonato di Reverbera per poi scendere al guado del torrente Modolena (270 m). Superatolo, si sale alla bella chiesetta della Madonna della Battaglia, di importanza storica, e si prosegue per un tratto asfaltato fino a Caverzana (400 m.), da dove si cominciano ad aprire splendide viste sulla Pianura Padana, sui calanchi e sui colli di Quattro Castella. "Da qui – prosegue Giorgio Galli - inizia la discesa nella stretta valle della Moja verso Quattro Castella. Il SD si inoltra nel bosco dell’Oasi Lipu di Bianello e con uno stretto e ripido sentiero raggiunge i colli che danno il nome al paese di Quattro Castella, percorribili con un saliscendi, a tratti anche un po’ faticoso, passando prima per Monte Zane, poi per Monte Lucio (con la presenza di ruderi della torre medievale, con splendida vista sul castello di Bianello e sulla Pianura Padana) e infine al Castello di Bianello, meta della nostra escursione, sopra Quattro Castella. Il castello è l’unica fortificazione ancora in piedi dei 4 torrioni che si collocavano allineati sui quattro colli e la sua storia è inevitabilmente legata alle vicissitudini del dominio dei Da Canossa e in particolare al periodo di Matilde di Canossa". Al termine dell’escursione è prevista la visita guidata al castello. Il percorso è di 4,30 ore, soste escluse, con dislivello in salita: di 300 m. circa e in discesa di 550 m. circa. Difficoltà E (escursionistiche). Info: www.cainovellara.wordpress.com.