Da Casa Cervi a piazza Martiri

A Reggio città, la commemorazione del 78° anniversario della Liberazione si aprirà alle ore 10.15 con la Messa celebrata nella Basilica della Ghiara in suffragio dei Caduti. Dopo il corteo lungo la via Emilia e la deposizione delle Corone ai monumenti alla Resistenza e ai Caduti di tutte le guerre in piazza della Vittoria, alle ore 11.15 gli interventi in piazza Martiri del 7 Luglio, da parte del sindaco Luca Vecchi e di Beppe Pagani, presidente Anpc-Associazione nazionale Partigiani cattolici, in rappresentanza delle associazioni partigiane. Protagoniste invece a Casa Cervi (Gattatico) saranno le donne resistenti. La Festa si apre alle 12 col concerto di Vinicio Capossela, che partecipa con Mara Redeghieri. Alle 13, nel Museo c’è lo spettacolo "Fiori per un nome di battaglia. Scrittura in fieri sulle donne resistenti di ieri e di oggi", di Moira Mion. Dalle 14,30 i saluti istituzionali della Soliani col governatore della Regione, Stefano Bonaccini, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, i sindaci Luca Vecchi (Reggio), Luca Ronzoni (Gattatico) e Alessandro Spanò (Campegine). Alle 15.30, Cisco e la Bandabardò, per gli evergreen "La pianura dei sette fratelli" e "Bella ciao"; alle16.30 testimonianze di donne, Teresa Vergalli (staffetta partigiana) Francesca Mannocchi (giornalista inviata in Ucraina), Diana Bota (attivista ucraina), Zin Mar Aung (ministra del Myanmar, Resistenza Birmana), Gulala Salih e Pegah Moshir Pour (Kurdistan e Iran). Alle 18 il mini concerto de Lo Stato Sociale. Infine il dj set Resistente, con Mark Bee e Keemani. Numerosi gli stand enogastronomici, punti ristoro, bancarelle, parcheggi, navette gratuite (ogni 30 minuti dalle 10 alle 2). È possibile raggiungere Casa Cervi anche in treno (navetta alla stazione di Sant’Ilario).