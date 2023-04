Da Casina arriva a Gatteo Mare Apre negozio di moda in Romagna

di Giuseppe Marotta

Da Casina a Gatteo a Mare. È il percorso di Marisa Gualtieri che sabato ha inaugurato (con la presenza di entrambi i sindaci) un negozio di abbigliamento, il BluMar23, nel paese della riviera romagnola. "Con la famiglia veniamo da una vita al mare a Gatteo, abbiamo una casa. Lo scorso settembre ho visto un locale vuoto: colpo di fulmine. Mi sono detta: ci provo", dice Marisa Gualtieri. Fortissime le emozioni di sabato: "Una delle giornate più belle della mia vita. C’erano tutte le persone che amo: genitori, fratelli, cognate, nipoti, amici, mio marito Paolo, mio figlio Jonathan, che lavora in un noto locale di Milano Marittima. Ho apprezzato fossero presenti il sindaco di Casina, Stefano Costi, e anche Ilaria Cilloni, vice sindaca".

Presente anche il primo cittadino di Gatteo, Roberto Pari: "Ha fatto un bel discorso sul coraggio. Ce ne vuole, in effetti…". Tanti regali: "Fiori di ogni tipo, una pergamena con belle parole, un disegno della mia nipotina Emma, ora appeso in negozio. Mi hanno regalato anche la scritta ‘BluMar23’ presente sul muro dentro al negozio: realizzata dall’artista Susy Costi, è un pensiero di Claudia Rinaldi del negozio ‘Cocosport’ di Casina, dove ho lavorato per 12 anni".

Poi la descrizione dell’attività: "Vi spiego il nome: il blu è il mio colore preferito, mentre ’Mar’ sta per il richiamo al mare, che adoro, ed è anche la prima parte del mio nome. Il 23 indica l’anno dell’inaugurazione, ed è anche il mio giorno di nascita". Gli articoli venduti: "Abbigliamento e accessori per donna, e anche abbigliamento da uomo".

Sulla lontananza da Casina: "Quando mi è venuta l’idea abbiamo valutato i pro e i contro: mio marito Paolo è a Casina, ma ci sono solo 2 ore in auto e ci raggiungerà, in base agli impegni sportivi visto che fa anche l’allenatore di calcio, nei weekend. Il nostro amore è fortissimo, siamo insieme da 25 anni". Alcune informazioni sul negozio: "Si trova in viale delle Nazioni, al 106, sarà aperto 7 giorni su 7. L’orario: dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Da maggio: dalle 8.30 alle 13 e dalle 5 fino a mezzanotte. Sarà stagionale, da ora a settembre. Ci saranno turisti, e noto molta curiosità nella gente del posto. C’è chi sta già comprando. Il primo riscontro è positivo".