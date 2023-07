Da Castelnovo al film di Bellocchio "Sognavo di fare l’attore a 10 anni"

di Giuliana Sciaboni

Appena uscito dall’Accademia nazionale d’arte drammatica "Silvio D’Amico", giovanissimo, vanta già un ruolo di rilievo nel film ’Rapito’, del regista Marco Bellocchio. Sguardo intenso, determinato e dotato di talento, Samuele Teneggi, originario di Castelnovo Monti, vive a Roma.

A 22 anni ha già lavorato con Marco Bellocchio.

"E’ stata un po’ una sorpresa. Mi sento molto fortunato ad essere entrato a far parte di un film così importante".

Quando e come ha scoperto la passione per cinema e teatro?

"Mi ha sempre affascinato quello che sta dietro alle cose, soprattutto nel mondo dello spettacolo. A Castelnovo ho visto uno spettacolo della scuola ‘Arcobaleno’, ho confidato a mia madre che mi era piaciuto molto e ci siamo messi in contatto".

Qual è stato il suo percorso di formazione?

"Ho fatto il primo corso con la scuola ‘Arcobaleno’ a 10-11 anni e ho continuato fino alla fine delle medie. Avevo capito che il mio non era solo un sogno, ma qualcosa di più su cui volevo investire. Ho fatto il liceo classico a Reggio, dove ho continuato con i corsi di teatro di Francesca Bianchi. Poi sono entrato in Accademia a Roma. La mia passione è diventata una professione, che si sta realizzando".

Com’è l’Accademia?

"Mi sono diplomato a novembre dell’anno scorso. Per i primi 4 mesi è stata una full immersion molto intensa: 8 ore al giorno 6 giorni a settimana. Poi c’è stato il Covid, che ha tagliato un po’ le gambe alla didattica, ma ha aperto altre strade. Io e i miei compagni abbiamo usufruito del tempo libero per cercare agenzie nel mondo del cinevisivo. Grazie alla ‘TT Agency’ di Roma sono iniziati i primi provini e arrivati i primi ruoli".

Altre partecipazioni?

"Sono stato su due set diversi: ’Per niente al mondo’ di Ciro D’Emilio, trasmesso su Netflix, dove ho avuto una piccola parte, che mi ha dato modo di cominciare a respirare e capire le dinamiche di set; e una fiction Rai, ’Lea un nuovo giorno’, dove sono il figlio della caporeparto di un ospedale".

E il teatro?

"Finora non ho avuto esperienze teatrali professionali che non siano state legate all’Accademia, però abbiamo fatto tanti spettacoli. La loro filosofia vincente è far fare molta pratica e portare in scena gli allievi con registi professionisti".

Castelnovo-Roma, le manca l’Appennino?

"Ho avuto sempre l’istinto di partire da Castelnovo per andare oltre. Non mi ha spaventato uscire, la voglia di essere autonomo e vivere la città. Mi piace Roma, ammetto però che stando qui per tanto tempo ho capito il valore di casa, a volte con grande malinconia: la serenità dell’Appennino, le persone cui sono legato, la famiglia, sono valori immensi".

Progetti in atto e futuri?

"Questo lavoro per natura ha delle attese molto lunghe. Dopo l’uscita di ‘Rapito’ sono stato fermo per un po’, ho fatto solo provini. Però posso svelare che entro l’anno prossimo ci rivedremo al cinema".

Foto: Samuele in un clic di Paolo Palmieri e in ’Rapito’ (scatto di Anna Camerlingo)