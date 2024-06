Da Correggio a Canolo in bicicletta

È stato presentato ieri il progetto della futura pista ciclopedonale tra Correggio e Canolo, per un costo totale di 1,6 milioni di euro, in gran parte finanziato da un bando regionale, oltre che attraverso un mutuo del Credito sportivo. L’intervento prevede la realizzazione di una pista bidirezionale, dello sviluppo complessivo di 2,1 km, di cui 1,1 km in pavimentazione bituminosa larga 250 cm sul lato est di via Canolo e separata dalla carreggiata stradale da un cordolo largo 50 cm. L’opera comporta il completamento del tombamento del fosso di scolo, su cui viene realizzata la ciclabile, garantendo così una maggiore sicurezza idraulica per la minore attività di manutenzione necessaria. Nel tratto che interessa via Carletti, si prevede la realizzazione di una pista ciclabile di 250 cm, rispettando l’ambiente agreste. Per rendere il percorso fruibile anche di notte è prevista l’installazione di 51 corpi illuminanti in via Canolo e 30 in via Carletti, con un sistema di illuminazione che garantisce un consistente risparmio energetico accompagnato dalla minimizzazione dell’inquinamento luminoso. "In futuro – annuncia il sindaco Fabio Testi – si potrà proseguire la ciclabile fino alla rotonda di via Fosdondo, collegando così le due frazioni. Il 2024 prevede pure l’avvio dei lavori per la nuova scuola elementare".