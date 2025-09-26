Da Digione a Reggio per Mr. Colors

È in città in questi giorni una delegazione della città francese di Digione, legata a Reggio da uno storico gemellaggio segnato dalle collaborazioni, in particolare nell’ambito della cultura e dell’enogastronomia. Domani, alle 19, la delegazione parteciperà all’inaugurazione della mostra ’All’ombra dei maestri’ dell’artista digionese Mr. Colors, allestita negli spazi di Sd Factory. Poi, insieme all’assessora all’Economia urbana Stefania Bondavalli, approfondirà il tema degli scambi in ambito agroalimentare, che già hanno permesso a tanti produttori e associazioni reggiane di farsi conoscere in Francia.

La mostra – che resterà aperta fino al 15 ottobre – è dedicata agli scultori di Digione e della Borgogna, le cui opere sono state rielaborate in chiave personale dall’artista. All’interno dell’allestimento, Mr. Colors – al secolo Marc Vandezande – rivisita opere di Paul Cabet, François Rude, Eugene Piron, Noel Jules Girard, Emmanuel Fremiet, Claus Sluter, Mathurin Moreau, François Pompon e Auguste Rodin. La serata si aprirà con ’Un unico istante’ degli artisti Mr. Colors e Vincenzo Cirillo dell’associazione Ombradipeter. La delegazione ha incontrato il sindaco Marco Massari per un confronto su future collaborazioni e progetti.