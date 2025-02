Da domani riprendono i lavori sulla Sp46. Nuova chiusura su un tratto di via Ca’ de Frati

Si annunciano nuovi disagi per il traffico legato ai collegamenti tra Rio Saliceto e Rolo-Fabbrico, per la nuova chiusura di un tratto di via Ca’ de Frati, la strada provinciale 46 ormai da tempo sottoposta a una serie di lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione della carreggiata. Da domani è prevista la ripresa dei lavori, interrotti a fine novembre in vista delle festività natalizie.

L’intervento riguarda un tratto di strada provinciale che collega Rio Saliceto a Rolo e Fabbrico, per un importo totale di oltre tre milioni di euro, con lavori divisi in vari stralci. Dopo la prima fase di cantiere, che nei mesi scorsi ha comportato il tombamento (da parte del Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale) del canale che costeggia via Cà de Frati, da domani il cantiere torna dunque ad attivarsi per realizzare lavori di allargamento su un tratto di poco più di mezzo chilometro di sede stradale.

I lavori dovrebbero concludersi entro fine di maggio, sempre se le condizioni meteo delle prossime settimane saranno favorevoli. Come avvenuto durante i precedenti lavori, sarà nuovamente necessario chiudere al transito la strada provinciale 46 (con eccezione per i residenti e i veicoli autorizzati), con la deviazione del traffico sul percorso Rio Saliceto-Campagnola-Novellara-Bettolino-Fabbrico e viceversa.