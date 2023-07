Da domani via allo stop delle auto

Modifiche alla viabilità cittadina in arrivo in occasione dell’evento all’Arena Campovolo che chiude il tour europeo di Harry Styles. Le variazioni cominceranno già a partire dalla giornata di venerdì 21 luglio fino al deflusso del traffico al termine dell’evento. Le zone interessate riguarderanno il quartiere di Santa Croce nella zona nord-est della città e le principali vie d’accesso all’Arena. Le norme riguarderanno divieti di sosta e circolazione stradale, e saranno finalizzate a tutelare il numero ingente di pedoni che tra le giornate di venerdì e domenica attraverserà l’Arena. In centro città, sarà chiusa al traffico l’uscita 3 della tangenziale Nord in direzione Modena (dal pomeriggio di venerdì 21) e, contestualmente, sarà istituita la zona rossa con la pedonalizzazione di via dell’Areonautica; chiusa anche via Montagnani Marelli. Tra la mattinata e il primo pomeriggio di sabato chiuso Piazzale Europa, così come via Agosti, via Adua, piazzale Atleti azzurri d’Italia e l’uscita 3 della tangenziale in direzione Parma. Dalla sera di sabato fino al deflusso del traffico chiusa anche Via Gramsci.