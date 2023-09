Da domenica via al Piano Aria senza interruzioni fino ad aprile

Entrano in vigore domenica le limitazioni del Piano Aria integrato regionale. Le misure previste resteranno in vigore fino al 30 aprile. Non ci saranno infatti da quest’anno due diverse fasi di attivazione delle limitazioni. Confermato l’utilizzo di Move–in, la black box da installare sui mezzi a motore che consentirà ai veicoli soggetti alle limitazioni di percorrere solo un numero di chilometri annui al di fuori dei periodi emergenziali.