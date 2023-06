Da don Margini a Tilde Manzotti fino a Pietro Rota

Dopo la santificazione di don Artemide Zatti – il sacerdote originario di Boretto, ma che ha operato in Argentina – per volontà di Papa Francesco e prima dell’avvio dell’iter di don Pasquino Borghi e don Iemmi, toccherà a don Pietro Margini (originario di Sant’Ilario), il cui processo di beatificazione si è chiuso il 15 gennaio 2022. Ora per la proclamazione si attende il Vaticano. L’auspicio poi, nell’anno che segna il quarantesimo anniversario della morte, è di arrivare alla beatificazione di don Dino Torreggiani, nato a Masone e morto in Spagna dove ha operato.

Ma sono diversi i presbiteri reggiani ’in lista d’attesa’. Dall’ex vescovo correggese dell’800 Pietro Rota fino a suor Luisa Ferrari, fondatrice delle missionarie francescane del verbo incarnato con l’iter partito a Fiesole. E nella stessa città fiorentina c’è anche una laica ’serva di Dio’: Tilde Manzotti nata nel 1915 e morta nel ’39. Infine, curiosamente – non tutti lo sanno – c’è chi è stato proclamato santo per un miracolo avvenuto a Reggio: Giovanni Nepomiuceno Neumann.