Da dove nascono le potature sbagliate

Alla base delle troppe e sbagliate potature di alberi nei giardini privati e a volte anche in quelli pubblici c’è spesso l’eccessiva paura per la caduta dei rami e della responsabilità sui danni. Si creano delle vere e proprie psicosi assolutamente controproducenti per la salute delle piante, che in molti casi portano ad una loro fine prematura. Dicono i manuali di arboricoltura che la potatura corretta è quella che non si vede. Questo intervento in un giardino alla periferia della città non è invece passato inosservato: il Cedro deodara e la Magnolia davanti all’abitazione sono stati mutilati in modo incredibile. Il Comune però è intervenuto e sulla base del Regolamento del verde che regolamenta le potature ha provveduto a sanzionare i responsabili. Non è ancora noto a quanto ammonta la multa, ma ci auguriamo che il proprietario, ma anche che il giardiniere che ha effettuato l’operazione, siano anche obbligati alla dovuta compensazione ambientale. Crediamo che in generale le sanzioni debbano essere accompagnate da frequenti campagne di informazione ed educazione su come si può intervenire sugli alberi.

Ugo Pellini, botanico