"Da due mesi e mezzo senza telefono e internet"

Da quasi due mesi e mezzo una decina di famiglie di via Chiesa a Botteghe sono impossibilitate a telefonare e utilizzare internet. Non mancano le proteste dei cittadini per i telefoni fissi fuori uso. C’è grande preoccupazione per una situazione che persiste nonostante i ripetuti solleciti.

"Dal 27 gennaio – dice Miria Lusetti – siamo senza telefono e internet. Non riusciamo a parlare con i responsabili e nel frattempo è il quarto rinvio dei lavori che subiamo. Hanno riferito che c’è un guasto importante di un cavo, ma non è possibile nel 2025 continuare ancora con questi disagi. In tanti abbiamo chiamato il 187 e ho anche segnalato la problematica al Comune di Albinea".

Lusetti segnala le lamentele di tante persone perché "i tempi per la risoluzione, dalle informazioni dell’operatrice telefonica, si sono purtroppo allungati fino al dieci aprile. In questi mesi non abbiamo mai visto nessuno a lavorare. Siamo amareggiati per le difficoltà provocate dalla linea fissa interrotta".

Anche Franco Braglia, residente sempre in via Chiesa a Botteghe, denuncia "il disservizio: non sappiamo più a chi rivolgerci e non abbiamo un interlocutore. Non è possibile la mancanza di linea telefonica e di internet per quasi due mesi e mezzo. Senza internet mio figlio non può ad esempio lavorare da casa ed è costretto ad operare in azienda. Tolleriamo i guasti, ma in tempi ‘normali’: ricordiamo che il telefono è un servizio". Braglia sottolinea inoltre che le fatture "sono però arrivate ugualmente tutti i mesi; il pagamento non è stato quindi sospeso. Non è una questione economica, ma è importante ripristinare la linea. La nostra pratica, probabilmente, non è stata presa in carico. Siamo abbastanza esasperati. L’ultima soluzione adesso – conclude – è quella di presentare un esposto".

